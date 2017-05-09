Я не антиукраинец, но Победу и память отца, дедов, героев - не забуду

Павел Рудяков, эксперт

Я привык быть лояльным гражданином своей страны, и мне хотелось бы оставаться таковым впредь. Делать это, однако, становится все труднее и труднее. Государство и государственная власть ставит передо мной и перед такими, как я, все более сложные задачи, заставляя делать более серьезный выбор. Дело дошло до того, что ценой лояльности у нас не сегодня-завтра окажется идентичность. Или уже оказалась? В кого мы, соглашаясь идти предложенным нам путем, превращаемся: в лояльных граждан, не помнящих ни родства, ни себя самих? Или в лиц, то ли ведущих антигосударственную деятельность, то ли способствующих тем, кто ее ведет или собирается вести?

Актуальная государственная власть в Украине склонна политизировать абсолютно все, что попадает ей на глаза или – не приведи, Господи! – под руку. Представляя абсолютное меньшинство, не имея реальной поддержки в обществе, она использует все средства и способы для того, чтобы избежать любых видов конкуренции, понимая, что вряд ли способна выдержать ее даже против не очень сильного оппонента, и панически боясь за свою судьбу. Политизация не обошла стороной и сферу исторической памяти, превратив прошлое нации и мира в арену борьбы между "своими", которых раз-два и обчелся, и "чужими", которых пруд пруди. Заставив, к тому же, задуматься о проблеме "чужих среди своих", которых обнаружилось во власти и вокруг нее немало. Великая Победа в Великой войне – Отечественной! – как и память народа о ней оказались заложницами политической конъюнктуры.

Действуя по принципу: береженого Бог бережет, – власть пошла по пути наименьшего сопротивления, решив и в данном случае, не вступая в дискуссии, тупо загнать то, что ей не по душе, под спуд. Встав же на этот путь, нежданно–негаданно для себя столкнулась с мощным, упорным сопротивлением со стороны значительной части населения. Пусть, в основном, пассивным, но сопротивлением. Наложив законодательный запрет на символику, связанную с "коммунистическим" прошлым Украины в составе СССР, в том числе – военную, Киев загнал себя в ловушку. Сказав "а", приходится говорить "б", и делать что-то, чтобы запреты работали. В случае с празднованием Дня Победы добиться этого очень непросто. Любые действия властей, направленные на ограничение свободы граждан в проявлении своих святых чувств, оказываются крайне непопулярными, представляя нынешнюю государственно-политическую элиту в еще более неприглядном свете, чем она, по большому счету, того заслуживает.

В арсенал власти прочно вошел один не слишком почитаемый в приличных обществах прием: передергивание или, изъясняясь культурнее, компрометация оппонентов путем заведомой подмены понятий. Вот, и министр внутренних дел Арсен Аваков накануне 9 мая к нему прибегнул. На всякий пожарный. Во избежание. Хотел, как лучше, получилось, как всегда. Благие намерения главного полицейского привели его не туда, куда бы ему хотелось. В глазах публики он предстал не героем, а голубым воришкой из "Двенадцати стульев", существо которого протестовало против того, чтобы красть, но не красть он не мог и продолжал тащить все, что попадало под руку. Глава МВД, правда, выступил в ином жанре, примерив на себя доспехи "голубого защитника Отечества". Он отложил в сторону свои привычные повседневные заботы об освоении бюджета, озаботившись делами государственными и взявшись защитить украинцев от "провокаций".

Грозное оповещение о намерении бравого министра прозвучало несколько странно, уже хотя бы по тому, что появилось на его страничке в FB. О времена, о нравы! Но дело даже не в этом, дело в другом. Стесняясь использовать Национальную полицию в политических целях, вроде бы, понимая, что в демократическом государстве этого делать нельзя, министр все же решил идти именно этим путем. "9 мая подразделения МВД не допустят антиукраинских заявлений и символики", – предупредил он. Все бы ничего, только, вот незадача, "антиукраинскими" в представлении Авакова стали исключительно те внешние проявления праздничных эмоций, которые используют его политические противники. "Апологеты русского мира в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Не ради воевавших во второй мировой войне, не ради исторической памяти – ради возможности спровоцировать – на фоне продолжающейся агрессии России – внутренние конфликты в украинском обществе (из соображений лояльности вынужден сохранять орфографию и пунктуацию "писателя" – Авт.). Не дело МВД и его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и, тем более регулировать политическую деятельность (sic!). НО… на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день – подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят, ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления!". Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что в трактовке МВД под "антиукраинскими" проявлениями понимают то, что неугодно Авакову, его тезис подхватили, взявшись разгонять волну, записные министерские "песики Шарики", типа Зоряна Шкиряка. Георгиевская лента в перечне запрещенной символики, на которую должны реагировать правоохранители, оказалась, естественно, на почетном месте.

Образ грозного и беспощадного борца-рейнджера не дает Авакову покоя. "Мне, как министру внутренних дел известно о планах таких (приуроченных к 9 Мая – Авт.) провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Поистине неисповедимы пути твои, о, Господи! Возглавляемое Аваковым министерство призвано защищать граждан и общество не от политических, а от уголовных угроз и вызовов. Это – аксиома. Тем не менее, когда в центре Киева прямо на глазах, чтобы не сказать грубо – под носом, "орлов Авакова" происходят криминальные разборки, убивают Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, министр молчит, словно воды в рот набрав. Об этом ему "как министру внутренних дел" ничего не известно ни до, ни после преступлений. А вот, о политических мероприятиях ему, наоборот, "известно". Что-то тут явно не так. Или министр вводит общество в заблуждение. Или осведомители МВД заняты не тем, чем им бы следовало заниматься по долгу службы.

Тема уличных и прочих провокаций и "провокаций" заслуживает особого внимания, отдельного обсуждения. С легкой руки "полициянтов" у нас в последнее время настоящие провокации стали именоваться законным проявлением общественной "активности", провокационными же считаться любые публичные действия оппозиционного характера. Хорошо известно и то, что очень многие из получивших широкую огласку провокаций исходят из источников, близких к главе МВД и к его окружению, что реализуют их на практике люди и группировки, целый ряд которых находится под контролем Авакова. Грозя в FB Сергею Левочкину, Александру Вилкулу и прочим "шведам" наказать их за провокации ("Отсель грозить мы будем шведу!"), шеф Шкиряка проявляет намерение защищать украинцев совсем не от них. Оппозиционным политическим силам, готовым выводить своих сторонников на празднование Дня Победы, провокации и инциденты не нужны. Обещая не допустить 9 Мая провокаций, министр, по сути дела, выступает в роли лисы, берущей на себя почетную миссию защиты кур в курятнике. Проще, надежнее, дешевле было бы самому не провоцировать.

Запретительные судороги МВД и лично министра Авакова накануне Дня Победы понятны и объяснимы. Они вполне укладываются в общее русло реакции власти на нежелательное для нее развитие отношений с обществом, ответственность за которое, кстати, лежит на самой же власти. Отказавшись от любых форм диалога с целыми пластами общественного мнения, власть взялась продавливать нужный ей алгоритм поведения силой. Когда стало окончательно ясно, что предлагаемые от лица власти объяснения происходящего обществом и народом не очень воспринимаются, в дело пошла тактика запретов и запугивания. День Победы в этом смысле – очень наглядный, очень показательный пример. "Теперь как-то уж очень отчетливо чувствуется страх – точно подмечает журналист Дмитрий Заборин, описывая ситуацию, сложившуюся в стране в связи с этим праздником. – Говорить о солдатах и офицерах Красной Армии как-то не с руки – а вдруг припишут коммунистическую пропаганду? А если обвинят в потакании "информационной войне против Украины"? Или просто в непатриотичной позиции? Как-то так заворачивается, что гордиться своими предками и говорить об истории своей страны уже вроде как неловко. Не дай Бог прозвучишь в унисон с Россией, и будут неприятности". УНИАН День Победы в Украине: марши и столкновения. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ

Дилемма современного исторического момента, трактуемая властью как политическая, но в действительности выходящая за рамки политики, затрагивающая фундаментальные основы национальной идентичности: станешь гордиться предками, можешь быть обвинен в нелояльности, не гордиться – нельзя, никак нельзя, во-первых, грех перед Богом, перед людьми, во-вторых, преступление перед Памятью и перед будущим. Вот, и выбирай, что тебе больше по душе: ущемить лояльность или, взяв большой грех на душу, совершить преступление, для которого нет, и не может быть срока давности. Хороший выбор, не правда ли? Мне лично, слава Богу, есть, чем и кем гордиться, вспоминая Великую Отечественную войну. Славу страны, народа достойно поддержали и дополнили члены моей семьи, моего рода. Воевали оба деда. Один из них, пройдя всю войну с первых ее дней и до Победы, вернулся домой, в Одессу, второй навсегда остался где-то в полях и болотах под Барышевкой, пропав без вести при обороне Киева в 1941-ом. Успел повоевать, дойдя до Германии, и отец, хоть шел в мае 1944 года в армию восемнадцатилетним юношей, только начинавшим жить.

Я всегда гордился, горжусь и буду гордиться отцом, дедами, тем, что они пережили, что совершили для Победы. Отказываться от этой гордости, от других чувств, связанных со славной – победной! – семейной традицией, вливающейся, как маленький ручеек, в большую реку традиции народной, не собираюсь. Это важно и для меня самого, и для моего сына. Что я скажу ему, если – Господи, спаси и сохрани! – встану на путь предательства? Сыну, который, следуя извечной логике бытия, исполняя первейший, важнейший по славянским, по христианским представлениям долг мужчины обеспечить продолжение рода – и физическое, и духовное, – понесет Память дальше, чтобы потом передать ее своим детям и внукам? Не празднуй, сынок, День Победы так, как его праздновали победители и их потомки, не гордись дедами и прадедами, потому что дядя Шкиряк не разрешает? И смех, и грех!