Дорошенко: реальный рост цен на продукты ждем в мае

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

В апреле украинцы испытали настоящий шок. Всего за десять дней цены на овощи так называемого борщевого набора — самые дешевые продукты из доступных гражданам, и особенно незащищенным слоям населения — взлетели более чем на 30%. При этом курс доллара в не только остается стабильным, но и постоянно снижается. За последние две недели курс доллара в Украине официально снизился почти на 50 копеек. Значений ниже 26,7 грн доллар не достигал с начала января 2017 года.

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Стоит ли надеяться на то, что цены на продукты питания в стране будут снижаться в связи с укреплением гривны, и с чем связано резкое подорожание овощей в интервью РИА Новости Украина рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Чем вы можете объяснить парадокс, когда одновременно падает курс доллара и, растут цены на продукты?

— Здесь нет парадокса. Конечно, это взаимосвязано напрямую между собой. Но когда мы говорим про рост цен, то любой производитель, любой импортер и торговец смотрит не на колебания, а на тенденции. И здесь разница в том, что когда колебания происходят в рамках плюс-минус 10-50 копеек, никто не реагирует. Но нужно понимать: либо доллар на протяжении месяца стабильно, понемножку, но растет, либо стабильно, понемножку, но падает. Если же воспринимают это, как тенденцию, что действительно доллар понизился на 30 копеек, и не будет повышаться, то цены могут где-то пересчитать, соответственно, конкурировать более низкой ценой. А если доллар растет, то смотрят, действительно ли это долговременная тенденция, либо просто он подпрыгнул на неделю и потом он опять снизится

Больше всего подорожали продукты, которые, казалось бы, абсолютно не связаны с курсом доллара. Как вы это можете объяснить?

— Практически все продукты питания у нас связаны с курсом доллара, поскольку мы являемся уже частью европейского и мирового рынка, и экспортируем практически всю продукцию, включая борщевой набор. Да, мы не в больших количествах экспортируем овощи, в отличие от других продуктов, и они не входят в топ наших продаж, но при этом они все равно имеют свой спрос за рубежом. Поэтому любая цена на товар в Украине — это мировая цена. Например, цена в долларе, умноженная на курс доллара, и такую цену мы имеем в гривне на полке. Поэтому, если курс доллара будет стабильно понемножку падать, то у нас стабилизируются, например, цены на ряд продуктов питания — там, где они должны были повыситься, не повысятся, а на некоторые может быть даже незначительное снижение.

Подорожание каких продуктов можно ожидать уже в ближайшее время?

— Прежде всего, яиц, и здесь рост будет ощутимый. На сегодняшний день яйца продаются ниже себестоимости для производителей, поэтому производители уже в мае будут повышать цену, они надеются, что сейчас им это удастся сделать. Цена на мясо незначительно вырастет. Но опять же, когда мы говорим про свинину, у нас колебания происходят не из-за спроса-предложения, а фактически от того, идет забой из-за африканской чумы свиней или нет. Поэтому в данном случае цену на сало и свинину предсказать практически невозможно.

Будут ли еще расти цены на овощи борщевого набора?

— Сейчас абсолютно ненормально повысились в цене овощи. Такой рост цен на овощи был только полтора года назад — октябрь-ноябрь 2015 года, когда цены выросли за два месяца на 70%. А у нас сейчас за 10 дней выросли овощи от 24 до 30 с лишним процентов. Поэтому мы говорим о том, что это абсолютно ненормальный рост цен и здесь рынка нет. Здесь просто-напросто идут манипуляции ценами. Когда за 10 дней так повышается цена, это вызывает сомнения. Происходят вещи, которые я никогда абсолютно не видел: есть пять овощей борщевого набора, у них у всех своя цена, и вдруг у нас лук и буряк начинают стоить ровно по 3,40 в среднем по всей стране, по данным Госстата, а картофель, капуста и морковь — по 6,70. Я не вижу причин, почему вдруг цена на все овощи начинает уравниваться, при этом всем одни выросли в цене за десять дней на 24%, другие — на 40%. Это в принципе говорит о том, что это манипуляция рынком. Поэтому, естественно, здесь можно ожидать чего угодно по ценам на овощи.

Манипулируют именно потому, что это наиболее потребляемые продукты?

— Конечно, прежде всего, за счет того, что это самые дешевые продукты питания. Запасов этих овощей остается меньше, потому что небольшие фермерские хозяйства продавали свои овощи буквально в сентябре-октябре-ноябре. За счет этого мы видели, что практически всю осень цена на овощи не росла. Если осенью 2015 года цена просто взлетела сразу же, потому что все придерживали и начали продавать только с января, то как раз в прошлом году осенью цена держалась стабильной, даже падала, а с декабря начали расти. Где-то было предсказуемо, что цена начнет повышаться, когда запасы останутся небольшими. Другой вопрос, когда цена буквально за несколько дней поднимается, поднимается значительно, и цена на полке одинакова на все продукты питания — это не нормально.

Можно ли ожидать, что какие-то продукты подешевеют в ближайшее время?

— Да, конечно, будут дешеветь огурцы, помидоры. В этом году и так стоили не очень дорого, по сравнению с прошлым годом. И сейчас, буквально с первых чисел мая, цена начнет снижаться, потому что будет большое предложение как раз фермерских хозяйств, небольших частных хозяйств, у которых собственные теплицы. Крупы и макаронные изделия вряд ли подешевеют, но цена на них будет достаточно стабильная.