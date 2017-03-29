На Донбассе из гранатомета расстреляли продуктовый магазин

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Ночью в среду в Красногоровке в Донецкой области неизвестные обстреляли магазин из гранатомета, сообщили в пресс-службе полиции.

mariupolnews.com.ua В Красногоровке по магазину выстрелили из гранатомета

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего жителя Красногоровки, который рассказал, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин. Информации о пострадавших и раненых нет.

mariupolnews.com.ua В Красногоровке по магазину выстрелили из гранатомета

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. При осмотре были обнаружены детали ручного противотанкового гранатомета.

mariupolnews.com.ua В Красногоровке по магазину выстрелили из гранатомета

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после необходимых следственно-оперативных действий факту будет дана правовая квалификация.

Напомним, 25 марта на детской площадке школы №51 в Хортицком районе Запорожья около 4 часов утра была найдена граната.