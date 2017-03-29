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    Происшествия

    На Донбассе из гранатомета расстреляли продуктовый магазин

    (обновлено: )11510
    Житель Красногоровки обратился в полицию и сообщил, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин.
    В Красногоровке по магазину выстрелили из гранатомета
    mariupolnews.com.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Ночью в среду в Красногоровке в Донецкой области неизвестные обстреляли магазин из гранатомета, сообщили в пресс-службе полиции.

    mariupolnews.com.ua
    В Красногоровке по магазину выстрелили из гранатомета

    Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего жителя Красногоровки, который рассказал, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин. Информации о пострадавших и раненых нет.

    mariupolnews.com.ua
    В Красногоровке по магазину выстрелили из гранатомета

    На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. При осмотре были обнаружены детали ручного противотанкового гранатомета.

    mariupolnews.com.ua
    В Красногоровке по магазину выстрелили из гранатомета

    Обстоятельства происшествия устанавливаются, после необходимых следственно-оперативных действий факту будет дана правовая квалификация. 

    Напомним, 25 марта на детской площадке школы №51 в Хортицком районе Запорожья около 4 часов утра была найдена граната.

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