Бюджетный вариант. Как украинцы проведут майские праздники

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Бюджетные майские

Обилие выходных превращают первую половину мая в один из самых популярных периодов для отпуска. Однако более половины украинцев планируют провести майские в пределах страны.

Согласно результатам исследования команды Busfor.ua, основной мотив поездок украинцев – желание проведать родственников (55%), сообщает UBR.ua.

Среди самых популярных направлений поездок по Украине – Львов, Одесса, Днепр.

Среди зарубежных направлений – Варшава и Краков. Именно эти города наиболее часто украинские студенты и туристы выбирают для путешествий (30%).

Проведать родственников из-за рубежа на майские праздники приезжают 15%.

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Цены кусаются

Единственное, что не радует – это цены. Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщает, что в этом году шашлык обойдется украинцам на 20% дороже, чем в году прошлом.

Мясо традиционно дорожает в канун майских праздников.

Как пишет UBR.ua со ссылкой на данные Госстата, только за первые 10 дней апреля значительно подорожали продукты "борщевого набора": свинина, свекла, картофель, морковь, капуста и лук.

Так, в частности, свинина выросла в цене на 2,2 грн за килограмм, или на 3%. Средняя цена на свинину сейчас составляет 80 грн/кг.

Существенно подорожали и овощи. Космически подскочили цены на капусту, морковь, лук и свеклу: на 2,4 грн (или 58%), на 2 грн (или 43%), на 1,4 грн. (или 36%) и на 1 грн. (или 24%) соответственно.

На 20 апреля средняя стоимость капусты составляет 6,7 грн за килограмм, моркови – 6,8 грн, лука – 5,3 грн, свеклы – 5,3 грн. Картофель подорожал на 50 копеек, или 8%, и стоит 6,8 грн/кг.

На куриную тушку цены выросли на 70 копеек (или 2%), до 43,4 грн/кг, на сало – на 50 копеек (или 1,2%), до 41,3 грн/кг.

Как отмечают в Ассоциации поставщиков торговых сетей, на конец апреля свинина и говядина подскочили в цене аж на 14 и 16 грн.

"Наиболее резко подскочили цены на сливочное масло — на рекордные 35 грн за килограмм (или 34%), мягкий сыр жирностью 9% — на 19 грн (или 27%), говядину — на 16 грн (или 20%), свинину — на 14 грн (или 22%), сметану — 11,7 грн. (или 37%), вареную колбасу — на 8,1 грн. (или 14%), куриную тушку — на 5,4 грн. (или 14%), молоко — на 4,2 грн (или 34%)", — пишет Дорошенко на своей странице в Facebook.

По данным Госстатистики на 20 апреля 2017 года, средняя цена на масло сливочное составляла 140,6 грн. за килограмм, мягкий сыр — 90,2 грн., говядину — 98 грн., свинину — 80,2 грн., сметану — 43,8 грн., вареную колбасу — 64,4 грн., курятину в тушке — 43 4 грн., молоко — 16,6 грн.

Подешевели только гречневая крупа и овощи. Так, в частности, гречка сейчас стоит 28,6 грн за килограмм, что на 3 грн меньше, чем в прошлом году.

Напомним, согласно распоряжению Кабмина, в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Украинцы будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая, а также с 6 по 9 мая.

По материалам из открытых источников интернет