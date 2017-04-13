Затянули пояса. Товары и продукты, от которых отказываются украинцы

По стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, (в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.

Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.

Продолжение читайте в статье "Грань нищеты. Украинцы в тисках бедности"