Что делать налоговикам с долгами по выплатам?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Налоговый долг в Украине за три года вырос почти в четыре раза — до 59 миллиардов гривен. Это данные Счетной палаты, которая провела аудит эффективности взыскания налогового долга.

Там отмечают, что основная часть налогового долга — с неуплаченных НДС, налога на прибыль предприятий и рентных платежей.

За три года органы Государственной фискальной службы погасили налоговый долг лишь на один процент за счет продажи имущества, находящегося в залоге или путем изъятия средств должников, — говорится в документе. А количество налоговых должников за это время выросло почти вдвое, говорят в Счетной палате.

Почему налоговый долг в Украине вырос почти в четыре раза, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила управляющий партнер юридической компании WinnerLex, член общественного совета при Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Анна Винниченко.

Правильно говорить, что эти почти 60 миллиардов гривен — не поступили в государственный бюджет?

— Да, на самом деле так и есть. Если говорить об информации, которая содержится на сайте Счетной палаты, действительно, это размер налогового долга. Но, как сказать, понимание налогового долга достаточно обширное, потому что налоговый долг включает в себя как безнадежную задолженность налоговую, которую налоговые органы обязаны у себя по всем своим данным снимать, то есть она не должна висеть. Налоговый долг также включает в себя суммы согласованных налоговых обязательств, которые после вступления в силу негативного для налогоплательщика решения суда, как правило, это решение апелляционной инстанции, которое вступило в силу, которое, так скажем, продолжает находиться на лицевом счету в налоговой этого налогоплательщика, считается, что это налоговый долг. Но в то же время налогоплательщик идет в высшие инстанции, в тот же Высший административный суд или же в Верховный суд и обжалует эти доначисления этих согласованных уже налоговых обязательств. И вроде как и считается, что это налоговый долг. Но он, так скажем, под вопросом. Потому что если решение суда будет в пользу налогоплательщика, то, соответственно, это уже не будет налоговым долгом. И налогоплательщик не будет обязан эти суммы компенсировать государству.

Что касается непосредственно причин возникновения такого большого налогового долга, я вижу их несколько. То есть, конечно, я думаю, что их намного больше. Но, исходя из моего видения ситуации, такие причины делятся на причины со стороны налогоплательщика и причины со стороны ГФС, если так и можно классифицировать. Вот что касается, со стороны налогоплательщика, например, все мы знаем, что у нас полтора года назад существенно выросли ставки судебного сбора. То есть, если, например, был акт проверки, и налоговый орган должен был по результату этого акта вынести налоговое уведомление о решении. Вот до того, как выросли ставки судебного сбора, обратиться в суд не составляло никаких больших финансовых затрат. Сейчас для того, чтобы налогоплательщик обратился в суд, и обжаловал такое уведомление о решении, он должен заплатить 1% от суммы долга. Соответственно, мы понимаем, что суммы огромные. И уже налогоплательщик думает: а выиграю я этот суд или нет? То есть он тоже заранее этого знать не будет. А если он заплатит такую большую сумму судебного сбора, то, соответственно, он должен будет в случае не выигранного судебного спора компенсировать и свое налоговое обязательство, и пени, штрафы, которые набегут за время такого судебного обжалования, а также сумму судебного сбора.

То есть я так понимаю, что одна из причин, почему увеличивается налоговый долг, когда налогоплательщики просто соглашаются с выводами проверки, возможно, даже они заинтересованы в этом, но у них нет денег на то, чтобы заплатить судебный сбор. Потом, естественно, у них нет имущества, и у них по учетной карточке висит налоговый долг.

О чем свидетельствует этот большой налоговый долг по ГФС? Это следствие коррупции?

— Я бы, наверное, подошла с точки зрения больше юридической, потому как все-таки налоговые органы не до конца отрабатывают, так скажем, свои обязанности по взысканию налогового долга. То есть они не обращают своевременно взыскания на имущество, они не обращаются или обращаются реже, чем раньше, в суды с исками о признании налогоплательщика в данном случае банкротом. Они, как я уже сказала в самом начале, не списывают тот налоговый долг, который является в данном случае безнадежным. Есть некие недостатки и в их работе, которые могут влиять на эти цифры.

Также я бы хотела сказать о причинах увеличения налогового долга, в том числе и со стороны предприятий. Вот, смотрите, следующее, что тоже является немаловажным, у нас есть некоторые недостатки, в том числе и в работе судебной системы, налоговых органов. Если у предприятия возникает налоговая задолженность, то, в принципе, юридически, до того момента, пока не будет вступившее в силу решение суда, предприятие со своим имуществом может делать все, что хочет. Если взять, например, неблагонадежное предприятие, которое действительно имело налоговые нарушения, подало иск на акт налоговой проверки, и за то время, пока судебное решение вступило в силу, оно просто вывело все имущество. То есть, по сути, когда решение вступило в силу, а на предприятии имущества нет. Как в таком случае должен реализовываться налоговый долг? Он просто через 95 дней в этом случае станет… он спишется. То есть, как раз мы на этом потеряем.

Опять-таки, специфика украинского бизнеса — многие работают под реализацию. Так как мы знаем, что НДС возникает по первому событию, то также возникает достаточно большой налоговый долг, показывая деньги от реализации. Потом он перекрывается, такой налоговый долг, но, тем не менее, какое-то время он в учетной карточке висит. За последние несколько месяцев в законодательстве появились такие серьезные шаги по нивелированию такого большого налогового долга. Например, как мы знаем, очень много таких сомнительных предприятий регистрируются на подставных лиц, и до введения закона, как мы его называем, о противодействии рейдерству, в октябре 2016 года, можно было зарегистрировать любое предприятие на любое физическое лицо, не заверив подпись такого физлица у нотариуса. То есть, мы как бы взяли любую копию паспорта, сами поставили подпись, отнесли регистратору, получили код, получили НДС на это предприятие, вывели туда, так скажем, незаконным образом деньги. Соответственно, если вдруг потом у налогового органа возникли вопросы к чистоте таких операций, то нельзя было найти никаким образом… как бы, никого по факту. Потому что физические лица, они вообще даже не знали о том, что на их документы было оформлено предприятие. Так вот, как я уже сказала, это был очень существенный шаг именно в противодействии таких фиктивных компаний и выведении денег на такие фиктивные компании. И второй момент: с введением изменений в Налоговый кодекс у налоговой появилась обязанность взыскивать дебиторскую задолженность с предприятий, у которых есть налоговый долг.

Ранее налоговый эксперт Ольга Богданова в эфире "ГС" заявила, что изменения в порядке возмещения НДС — инициатива положительная, однако у ГФС появится возможность затягивать сроки данного процесса.