Возмещение НДС: фискалы придут с проверками - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Порядок возмещения налога на добавленную стоимость станет автоматизированным, ежедневным и прогнозируемым. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

Министр рассказал, что новый порядок возмещения НДС, утвердило правительство, он будет состоять из нескольких этапов: сначала подача заявки на возмещение налога, затем публикация этой заявки в реестре, а после — проведение проверок и согласований и, собственно, возмещение налога в автоматическом режиме. Срок проведения проверок и согласований заявок — не более 30 дней.

Подробнее изменения в процессе возмещения налога на добавленную стоимость в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала председатель Наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

Как вы прокомментируете изменения в системе возмещения налога на добавленную стоимость?

— Я однозначно оцениваю эту инициативу как огромное достижение большой команды. Это и глава налогового комитета, Южанина, и министр финансов Данилюк. Работа проведена сумасшедшая. В чем коррупционность данного вопроса? У нас центром приятия решения была ГФС. То есть даже когда предприятие подало заявку, прошло проверку, служба должна была на бумажке составить так называемый вывод. В него она включала определенное предприятие, передавала этот вывод в Казначейство. Казначейство конкретно осуществляло бюджетное возмещение. Теперь этого вывода не будет. То есть теперь уже центр у нас смещается. Да, раньше предприятия боролись за то, чтобы попасть в этот вывод, теперь у них этого места нет.

Как теперь будет работать система возмещения НДС?

— Предполагается единый реестр, который начали вести с 2016 года. В этот реестр попадают предприятия по мере того, как они сдают декларацию по НДС и дополнение №4, то есть заявление на сумму бюджетного возмещения. Информация из этих дополнений вносится представителями фискальной службы Украины в реестр под электронную цифровую подпись. Единственное место, где ГФС может играться, чтобы не возмещался НДС, это проводить документальные проверки, предусмотренные отдельными статьями Налогового Кодекса. И за счет этого затягивать время согласования суммы, подлежащей бюджетному возмещению. Если все-таки камеральная проверка закончена или документальная, то сумма, заявленная к возмещению, считается согласованной. И она становится доступной в реестре для казначейства. Реестр администрируется полностью Минфином. То есть он находится у Минфина. Каждый операционный день ГФС заливает информацию в отношении поданных заявок, прохождения камеральных проверок, документальных проверок, в том числе и процедуры административного или судебного оспаривания. Но, как только сумма становится согласованной, эта информация также вносится, и Казначейство заходит в этот же реестр, в хронологическом порядке по мере подачи заявок возмещает НДС. Дьявол кроется в мелочах. Безусловно, инициатива на 1000% классная. Но не нравятся две вещи.

Сроки возмещения НДС могут быть затянуты. Затянуты за счет чего? Мне не очень нравятся изменения переходных положений, статьи №37, которыми опять возобновили с 2017 года основания для проведения документальной проверки по поводу вынесения отрицательных значений. На основании этой статьи налоговая не может провести документальную проверку предприятий, которые подали на возмещение больше 100 тысяч гривен, но они могут прислать запрос на проведение проверки по факту возникновения отрицательного значения. И второй момент, который мне не нравится, что переходными положениями предусмотрено, что бюджетное возмещение осуществляется, исходя из возможностей, предусмотренных на казначейском счете для бюджетного возмещения. То есть у нас опять введена сумма, которая будет ограничивать сумму бюджетного возмещения. Поэтому инициатива хорошая, но говорить о том, что будет возмещаться прямо месяц в месяц — нет. Безусловно, есть незначительные инструменты, которые будут позволять затягивать именно сроки возмещения.

Зачем кому-то ставить препятствия на пути возмещения НДС?

— У нас это всю жизнь регулировали отдельные депутаты, отдельные силы. Попасть в вывод ГФС — это был бизнес. Деньги имеют ценность во времени, то есть чем быстрее ты эти деньги оборачиваешь, тем больше они тебе приносят прибыли. Поэтому, конечно, вопрос возмещения НДС для бизнеса очень важен. Деньги должны работать, а не лежать. Поэтому очень тяжело побороть именно коррупционные схемы. И с этой точки зрения респект всему, что произошло.

Возможно, стоит просто не требовать тот же НДС с тех, кому его должны возместить?

— Если мы говорим про аграрный сектор, то, конечно, такой момент есть. Всегда должна быть какая-то золотая середина. Я иногда на стороне ГФС, иногда на стороне плательщиков. Потому что плательщики тоже иногда злоупотребляют так, что крышу рвет. Это тоже привычка. То есть у нас как есть привычка коррупционная в фискальных органах, точно так же у нас есть целый пласт бизнесменов, которые зарабатывают на том, что не платят налоги.

Когда начнут работать данные нововведения?

— Они уже работают. Единственное, что только 25 января было заседание Кабмина, на котором единогласно проголосовали за порядок, который разработан Минфином по процедуре возмещения НДС, и я думаю, что в ближайшие дни все будет опубликовано, подписан приказ и все начнет функционировать. То есть, по сути, мы идем с задержкой, но при любых обстоятельствах в Налоговом кодексе предусмотрено переходными положениями три месяца на разработку всех подзаконных актов, порядков. Так что я надеюсь, что в феврале-марте система должна уже быть прозрачной, понятной и соответствовать законам. Я хочу в это верить, потому что в прошлый год, к сожалению, даже подача в прокуратуру на Романа Михайловича не обеспечила прозрачности в процедуре возмещения НДС в части публичности реестров.

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Ранее народный депутат Андрей Журжий в эфире Голоса Столицы заявил, что Насиров препятствует раскрытию публичной информации о НДС, и из-за его деятельности страдает бизнес.

Напомним, эксперты Сергей Доротич и Анна Винниченко в эфире "ГС" прокомментировали изменение налогового законодательства для общественных благотворительных организаций.