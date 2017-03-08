Сарган: вызов нардепов в ГПУ связан с возможной неуплатой налогов

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Вызов Генеральной прокуратурой на допрос четырех народных депутатов связан с возможной неуплатой налогов парламентариям, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Причина проста — возможная неуплата налогов, поскольку в электронных декларациях депутатов указана определенная сумма налички и, соответственно, возникает вопрос: были ли правильно уплачены все налоги этими депутатами", — сказала Лариса Сарган в эфире телеканала "112 Украина".

По словам пресс-секретаря Генпрокурора, допрос парламентариев состоится в ближайшие дни. Вместе с тем, точных дат в Генпрокуратуре не называют.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого.