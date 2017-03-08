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    Сарган: вызов нардепов в ГПУ связан с возможной неуплатой налогов

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    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (349)

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    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, причина вызова на допрос четырех народных депутатов обусловлена возможной неуплатой налогов, "были ли правильно уплачены все налоги этими депутатами".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Вызов Генеральной прокуратурой на допрос четырех народных депутатов связан с возможной неуплатой налогов парламентариям, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    Петр Охотин
    Uacrisis.org
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    "Причина проста — возможная неуплата налогов, поскольку в электронных декларациях депутатов указана определенная сумма налички и, соответственно, возникает вопрос: были ли правильно уплачены все налоги этими депутатами", — сказала Лариса Сарган в эфире телеканала "112 Украина". 

    По словам пресс-секретаря Генпрокурора, допрос парламентариев состоится в ближайшие дни. Вместе с тем, точных дат в Генпрокуратуре не называют. 

    Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого.

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