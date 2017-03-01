Трамп пообещал снизить налоги для среднего класса

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Такое заявление он сделал, выступая в конгрессе во вторник.

"Мы должны перезапустить двигатель американской экономики… Моя команда экономистов прорабатывает введение исторического налога на прибыль, такого, чтобы наши компании смогли конкурировать и процветать", — сказал Трамп.

И добавил, что "в то же время, мы предоставим крупное послабление по налогам для среднего класса".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". документ также спровоцировал новую волну уличных протестов. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.

Вскоре стало известно, что Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый документ.