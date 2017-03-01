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    Демократы обвинили Трампа в игнорировании "российской угрозы"

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    Экс-губернатор Кентукки Стивен Бешир заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп "практически объявил войну беженцам и иммигрантам".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Представитель Демократической партии США заявил в ответ на речь Дональда Трампа в конгрессе, что президент игнорирует "российскую угрозу" и "объявил войну беженцам".

    Обращение Дональда Трампа к Конгрессу США
    Канал на Youtube Голос Америки
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу

    "Президент игнорирует угрозу нашей национальной безопасности со стороны России, которая не является нашим другом, он отталкивает наших союзников, которые воевали бок о бок с нами и являются нашими друзьями в опасном мире. Его подход снижает уровень нашей безопасности, и это должно беспокоить всех американцев, которые любят свободу", — заявил экс-губернатор Кентукки Стивен Бешир, которому демократы поручили официально ответить на речь Трампа.

    Он также обвинил Трампа в том, что тот "практически объявил войну беженцам и иммигрантам". Бешир пообещал сделать все, что в силах демократов, чтобы защитить от отмены реформу здравоохранения Барака Обамы.

    В отличие от Трампа, который выступал с трибуны конгресса, Бешир выступил, сидя в ресторане в Кентукки на фоне автомата по разливу кока-колы, за столами вместо окружавших Трампа руководителей государства и членов конгресса сидели простые американцы.

    Оппозиционная партия в США традиционно отвечает критической речью на каждое выступление президента в конгрессе.

    Ранее Трамп назвал основной внешней угрозой США Северную Корею. 

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