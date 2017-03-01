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    Введение иммиграционных законов позволит повысить зарплаты – Трамп

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (52)

    (обновлено: )8
    Выступая с обращением к конгрессу, Дональд Трамп заявил, что "с вводом иммиграционных законов мы повысим зарплаты, поможем безработным и сэкономим миллиарды долларов".
    Выступление Дональда Трампа в Конгрессе
    Скриншот @realDonaldTrump

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Введение иммиграционных законов позволит повысить зарплаты и бороться с безработицей в США, заявил во вторник президент Дональд Трамп, выступая с обращением к конгрессу.

    Обращение Дональда Трампа к Конгрессу США
    Канал на Youtube Голос Америки
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу. Онлайн-трансляция

    "С вводом иммиграционных законов мы повысим зарплаты, поможем безработным и сэкономим миллиарды долларов", — сказал Трамп. По его словам, это также позволит сделать США "более безопасными".

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". документ также спровоцировал новую волну уличных протестов. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.

    Вскоре стало известно, что Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый документ

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