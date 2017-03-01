Трамп: единственно решение проблемы беженцев - безопасное их возвращение

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Единственным верным решением проблемы беженцев является обеспечение им возможности вернуться домой и начать восстановление, заявил президент США Дональд Трамп в своей первой речи к конгрессу.

"Мы должны учиться на ошибках прошлого – мы видели войны и разрушения, которые бушевали по всему миру… Единственное долгосрочное решение для этих гуманитарных бедствий — создать условия, чтобы перемещенные люди могли безопасно возвратиться домой и начать долгий процесс восстановления", — сказал Трамп.

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Во вторник глава командования США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел сообщил, что "безопасные зоны" могут быть созданы в районах Сирии, где уже предпринимаются меры по стабилизации и оказывается гуманитарная помощь.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". документ также спровоцировал новую волну уличных протестов. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.

Вскоре стало известно, что Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый документ.