Пресса США выжигает землю под ногами Трампа — спецкор

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел открыл специальный конверт с номинацией "Фильм года" и громко заявил: "Победителем оказался "Ла-Ла-Лэнд". Создатели фильма вышли на сцену и начали речь. Но оказалось, что произошла ужасная ошибка, у них отобрали эту статуэтку, а победителем стал фильм "Лунный свет".

Ведущий объявил, что "Оскар" смотрят в 225 странах мира, которые теперь "ненавидят нас", чем намекал на Дональда Трампа и его несдержанность в выражениях. Прямо на сцене он написал твит, посвященный Трампу о том, что он не оставил ни одного комментария в Twitter по поводу церемонии "Оскар-2017". Ранее эту церемонию Трамп очень критиковал.

СМИ считают, что Трамп не пришел на мероприятие именно за сложных отношений с голливудскими звездами. Так, претендентка на "Оскар"Мэрил Стрип очень критиковала американского президента.

У Трампа также непростые отношения с американскими журналистами. Произошел скандал, когда журналистов известных изданий не пустили в Белый дом, объяснив, что они рассказывают ложь, критикуют президента.

Подробнее о церемонии "Оскар" и реакции Трампа на нее в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент в США Рустам Сафронов.

Отреагировал ли Трамп на выпады голливудских звезд?

— Он написал в своем Twitter по поводу The New York Times, что дают рекламу тому провальному событию вместо того, чтобы работать над исправлением своих фальшивых новостей, улучшать качество. Вот в таком примерно духе он высказался, косвенно попытавшись лягнуть либеральную тусовку голливудскую, где, конечно, Трампа не любят.

Там его напрямую тоже не задевали, за исключением того, что Джимми Киммел, ведущий, через два часа после начала церемонии сказал: "Как же так, два часа прошло, а Дональд еще ничего не написал по этому поводу. Я ему отправил: Дональд, ты там не заснул?".

Известно, что сторонники Дональда Трампа, во-первых, хакнули сайт киноакадемии, во-вторых, призвали из-за того, что там Мерил Стрип была одной из главных действующих лиц, номинантов, бойкотировать просмотр этой церемонии.

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По статистике 66% сторонников Дональда Трампа не смотрели эту церемонию, которая пользуется популярностью для просмотра в США. В своем Twitter бывший губернатор Канзаса и довольно известный консервативный деятель Майк Хакаби, который был на прошлых выборах и на этих пытался быть кандидатом в президенты, сказал, что это событие напоминает колоноскопию.

Как война с журналистами выливается на страницы местных изданий?

— Конечно, поводов более чем достаточно. Принята такая стратегия, что критиковать все начинания Трампа, а уж тем более все ошибки, которые совершают руководители Администрации, не давать продыху, чтобы земля под ногами горела.

Вот по любому поводу его критикуют, и были случаи, когда Белый дом в лице пресс-секретаря напрямую уличил The Washington Post в фабрикации события, которого не было. Ответили, что у нас другие сведения на это счет, хотя событий не было.

Поэтому война продолжается и необычным является то, что Дональд Трамп реагирует напрямую в Тwitter, обращаясь сразу к народу, и в этом смысле он ликвидирует посредника в виде прессы, которая не очень позитивно к нему настроена.

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Ранее политолог Денис Кирюхин в эфире "ГС" прокомментировал телефонный разговор между Трампом и Порошенко и подчеркнул, что Украина остается в сфере интересов новой администрации США.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" подчеркнул, что в мировой повестке дня вопрос Украины опускается все ниже, поэтому Порошенко крайне важно договориться с Трампом о личной встрече.