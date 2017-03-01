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    Трамп: защищая чужие границы, США зря потратили триллионы долларов

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (52)

    (обновлено: )19
    Выступая с первым обращением к конгрессу, президент заявил, что США "защищали границы других стран, оставляя собственные границы широко открытыми для всех".
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу
    Скриншт @realDonaldTrump

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в конгрессе заявил, что США защищали чужие границы, оставив свои открытыми, и зря потратили триллионы долларов за рубежом.

    "Мы защищали границы других стран, оставляя наши собственные границы широко открытыми для всех, кто захочет их пересечь, и для наркотиков, что дошло сейчас до беспрецедентного уровня", — заявил он.

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    "И мы потратили триллионы долларов за границей, в то время как наша собственная инфраструктура и дома катастрофически разрушались", — добавил Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что введение иммиграционных законов позволит повысить зарплаты. 

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