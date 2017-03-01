Трамп: защищая чужие границы, США зря потратили триллионы долларов

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в конгрессе заявил, что США защищали чужие границы, оставив свои открытыми, и зря потратили триллионы долларов за рубежом.

"Мы защищали границы других стран, оставляя наши собственные границы широко открытыми для всех, кто захочет их пересечь, и для наркотиков, что дошло сейчас до беспрецедентного уровня", — заявил он.

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"И мы потратили триллионы долларов за границей, в то время как наша собственная инфраструктура и дома катастрофически разрушались", — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что введение иммиграционных законов позволит повысить зарплаты.