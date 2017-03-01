наверх
01.03.201707:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп: США готовы вести за собой другие страны

    45
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. США готовы вновь вести за собой другие страны, заявил президент Дональд Трамп, выступая с посланием к конгрессу.

    "То, что мы наблюдаем сегодня, является возрождением американского духа. Наши союзники поймут, что Америка вновь готова вести (за собой других – ред.). Все народы мира — друзья или враги — увидят, что Америка сильна, Америка гордится, и Америка свободна", — сказал Трамп.

    При этом он напомнил, что через девять лет США отметят 250-летний юбилей с момента основания, что станет "великой вехой в истории мира".

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Президент Петр Порошенко. Архивное фото
      Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
      Флаги Евросоюза и Украины
      Украина-ЕС: безвиз и ассоциация
      Обвал части Шулявского моста в Киеве
      Обрушение автомобильного моста в Киеве
      Надежда Савченко
      Савченко и Рубан в ДНР: последствия