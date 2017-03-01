Трамп: США готовы вести за собой другие страны

Carlos Barria/REUTERS

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. США готовы вновь вести за собой другие страны, заявил президент Дональд Трамп, выступая с посланием к конгрессу.

"То, что мы наблюдаем сегодня, является возрождением американского духа. Наши союзники поймут, что Америка вновь готова вести (за собой других – ред.). Все народы мира — друзья или враги — увидят, что Америка сильна, Америка гордится, и Америка свободна", — сказал Трамп.

При этом он напомнил, что через девять лет США отметят 250-летний юбилей с момента основания, что станет "великой вехой в истории мира".