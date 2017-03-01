Трамп призвал партнеров США по НАТО выполнять финансовые обязательства

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении перед конгрессом заявил о поддержке Североатлантического альянса и потребовал от стран альянса выполнять обязательства.

"Мы твердо поддерживаем НАТО, альянс, скованный во времена двух мировых войн, которые низвергли фашизм, и холодной войны, которая нанесла поражение коммунизму. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства", — заявил Трамп.

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"Основываясь на жестких и очень открытых дискуссиях, могу сказать, что они это начинают делать. Деньги уже текут", — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что "многие члены НАТО не платят по счетам".