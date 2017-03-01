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    Трамп призвал партнеров США по НАТО выполнять финансовые обязательства

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    В своем выступлении перед конгрессом президент США Дональд Трамп подчеркнул, что партнеры по НАТО, "основываясь на жестких и очень открытых дискуссиях", начинают постепенно платить в казну альянса.
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу
    Скриншот с видео Голос Америки

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении перед конгрессом заявил о поддержке Североатлантического альянса и потребовал от стран альянса выполнять обязательства.

    Обращение Дональда Трампа к Конгрессу США
    Канал на Youtube Голос Америки
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу (русский перевод)

    "Мы твердо поддерживаем НАТО, альянс, скованный во времена двух мировых войн, которые низвергли фашизм, и холодной войны, которая нанесла поражение коммунизму. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства", — заявил Трамп.

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    "Основываясь на жестких и очень открытых дискуссиях, могу сказать, что они это начинают делать. Деньги уже текут", — заявил Трамп.

    Ранее Трамп заявлял, что "многие члены НАТО не платят по счетам". 

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