Референдум по НАТО. Порошенко манипулирует статистикой - Бортник

РИА Новости Украина

Информация, озвученная президентом Украины Петром Порошенко о том, что большинство украинцев выступают за вступление в НАТО, является некорректной и манипулятивной, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Порошенко ранее заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. Вместе с тем, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% респондентов на Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

"Опрос, на который опирается президент Украины, некорректен и манипулятивен. Gallup – это действительно социология, а наш – это манипуляция, это использование социологии с целью манипулирования общественным сознанием", - сказал Бортник в понедельник РИА Новости.

По его мнению, показатель 54% украинцев, поддерживающих вступление в НАТО, завышен. Бортник считает, что украинские социологи, используя обострение на востоке страны, манипулятивно ставят вопрос о желании Украины вступить в НАТО. Он убежден, что украинцы находятся в состоянии шока, страха и системного чувства небезопасности, а поэтому готовы проголосовать за вступление в любой альянс для возобновления чувства безопасности.

"Gallup как раз показывает, что по-настоящему, осмысленно в НАТО себя видит только пятая часть населения Украины, а у трети украинцев доминирует банальный страх", — добавил Бортник.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с соответствующими силами стран НАТО. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Читайте также: Оно нам НАТО? Соцсети о референдуме Порошенко

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года.