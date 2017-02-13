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    Аналитика и комментарии

    Референдум по НАТО. Порошенко манипулирует статистикой - Бортник

    Тема:

    Взаимоотношения Украины и НАТО (220)

    (обновлено: )48190
    Независимые или альтернативные опросы подтверждают, что в НАТО себя видит только пятая часть населения Украины, а у трети украинцев доминирует банальный страх, заявил Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Информация, озвученная президентом Украины Петром Порошенко о том, что большинство украинцев выступают за вступление в НАТО, является некорректной и манипулятивной, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Порошенко ранее заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. Вместе с тем, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% респондентов на Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Опрос, на который опирается президент Украины, некорректен и манипулятивен. Gallup – это действительно социология, а наш – это манипуляция, это использование социологии с целью манипулирования общественным сознанием", - сказал Бортник в понедельник РИА Новости.

    По его мнению, показатель 54% украинцев, поддерживающих вступление в НАТО, завышен. Бортник считает, что украинские социологи, используя обострение на востоке страны, манипулятивно ставят вопрос о желании Украины вступить в НАТО. Он убежден, что украинцы находятся в состоянии шока, страха и системного чувства небезопасности, а поэтому готовы проголосовать за вступление в любой альянс для возобновления чувства безопасности.

    "Gallup как раз показывает, что по-настоящему, осмысленно в НАТО себя видит только пятая часть населения Украины, а у трети украинцев доминирует банальный страх", — добавил Бортник.

    Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с соответствующими силами стран НАТО. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года.

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