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    Политика

    Данные Gallup опровергли слова Порошенко о поддержке НАТО

    Тема:

    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (374)

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    По данным опроса института Gallup, 35% респондентов в Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Опрос, проведенный американским институтом общественного мнения Gallup, опровергает слова президента Петра Порошенко о поддержке украинцами НАТО. По данным опроса, большинство украинцев видят в НАТО угрозу.

    Президент Петр Порошенко во время визита в Германию
    Сайт президента Украины
    Референдум, НАТО и политические технологии Порошенко

    Ранее Порошенко заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. "Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", — сказал Порошенко.

    По данным опроса Gallup, 35% респондентов в Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой. Отмечается, что в 2014 году после вхождения Крыма в состав России "впервые" 36% опрошенных на Украине сочли НАТО защитой и 20% угрозой. Авторы опроса полагают, что такая смена настроений обусловлена "усталостью от продолжающегося конфликта", а также слабой экономикой и растущим уровнем преступности.

    В России 67% сочлиНАТО угрозой, в Белоруссии – 54%.

    В свою очередь, большинство опрошенных в странах-членах НАТО в Восточной Европе считают альянс защитой, в частности, 62% жителей Польши, 57% респондентов из Литвы, 49% венгров, 46% жителей Чехии видят в НАТО защиту для своих стран.

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