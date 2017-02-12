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    Россия

    Две трети россиян считают НАТО угрозой – опрос

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    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (372)

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    В странах пост-советского блока, жители Белоруссии больше всех - 54% считают НАТО угрозой, 3% защитой. В Грузии только 37% считают североатлантический альянс своей защитой, 8% - угрозой. В Украине 29% в пользу НАТО и 35% считают этот военный блок угрозой.
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Порядка две трети граждан России считают Северо-атлантический альянс угрозой, говорится в опросе частного американского института общественного мнения имени Джорджа Гэллапа.

    Президент Петр Порошенко во время визита в Германию
    Сайт президента Украины
    Референдум, НАТО и политические технологии Порошенко

    "67% русских рассматривает НАТО как угрозу, 3% расценивает как защиту", — говорится в опросе на сайте института. Остальной процент мнений респондентов считается неопределившимся.

    Отмечается, что большинство в восточной Европе считают альянс защитой. Так в Польше такого мнения придерживаются 62% респондентов, и только 8% опрошенных поляков считают НАТО угрозой. Большинство считают НАТО своей защитой в Косово и Албании 90% и 70% соответственно. В Сербии напротив, большинство считают НАТО угрозой – 64% респондентов.

    В странах пост-советского блока, жители Белоруссии больше всех — 54% считают НАТО угрозой, 3% защитой. В Грузии только 37% считают североатлантический альянс своей защитой, 8% — угрозой. В Украине 29% в пользу НАТО и 35% считают этот военный блок угрозой.

    Опрос проводился в течение 2016 года путем телефонных звонков на случайные номера около одной тысячи респондентов в каждых странах. В России опрос проводился у двух тысяч взрослых людей. Средняя статистическая ошибка при подобных опросах от 2,7 до 3,9 процента, говорится в сообщении института Гэллапа.

    Ранее президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО. Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

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