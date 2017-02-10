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    Россия

    Посол: рост группировки НАТО у границ РФ вынуждает ее к ответным шагам

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    Как отметил посол Удальцов, в качестве ответных шагов Россией было принято решение разместить три дивизии на западе страны, которые были созданы в 2016 году.
    Нашивка с эмблемой НАТО
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Вильнюсе Александр Удальцов заявил, что увеличение группировки НАТО у границ России происходит за счет постоянной смены контингентов, в отсутствие диалога с альянсом это вынуждает РФ к ответным серьезным шагам, сообщает агентство Sputnik Литва.

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    "Как известно, за последние годы альянс разместил по весьма большому периметру вокруг России уже сотни военных баз. Фактическое увеличение численности группировки НАТО в соседних с РФ странах за счет постоянной смены контингентов и отсутствие конструктивного диалога с нами вынуждает Россию принимать ответные серьезные шаги", — сказал Удальцов.

    Как отметил Удальцов, в качестве ответных шагов, в частности, Россией было принято решение разместить три дивизии на западе страны, которые были созданы в 2016 году. Кроме того, Калининградская область была оснащена современными вооружениями.

    Посол также выразил надежду, что в Литве хорошо понимают опасные последствия роста группировки НАТО, и учитывают, что размещение контингентов альянса на территории в том числе Литвы — это не обеспечение безопасности, а, наоборот, шаг для обострения обстановки в регионе и Европе в целом.

    Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире "ГС" выразил мнение, что поставка высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля" в Польшу — это ответ России на размещение "Искандеров" в Калининградской области.

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