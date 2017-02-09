наверх
09.02.201720:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина определится с подачей заявки на вступление в НАТО после реформы ВС

    (обновлено: )5701
    Директор офиса связи НАТО в Украине Александр Винников отметил, что на пути в Альянс Украине предстоит провести процессы реформирования сфер безопасности и обороны.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украина определится, будет ли она подавать заявку на вступление в НАТО, после того как ее вооруженные силы будут реформированы по стандартам альянса, считает директор офиса связи НАТО в Украине Александр Винников.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина упустила свой шанс с НАТО – Золотарев

    Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

    "Президент Порошенко поставил цель внедрения стандартов и принципов НАТО до 2020-го года. Мы считаем, это амбициозная задача, и мы здесь, чтобы помочь Украине осуществить процесс реформирования. Я думаю, этот вопрос должен быть приоритетным для Украины. Позже Украина определит, будет ли она подавать заявку на членство в НАТО", — приводит слова Винникова агентство "Укринформ".

    По его мнению, Украина сделала очень много в сфере реформ за последние два-три года. "За этот период государство внедрило больше реформ, чем за весь период независимости. Надо учитывать, насколько сложно проводить реформы, когда в стране идет конфликт, и мы полностью осознаем это", — отметил Винников. В то же время он отметил, что "большое количество шагов еще должно быть сделано в процессе реформирования". "Особенно, что касается безопасности и обороны. По этим вопросам перед Украиной стоит еще множество препятствий, но я думаю, что они будут преодолены", — подчеркнул директор офиса связи.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

    При этом эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе