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    Политика

    Столтенберг: ни одна страна не может запретить Украине референдум по НАТО

    (обновлено: )11421
    Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, каждая страна имеет суверенно право определять свою судьбу и проводить референдумы по важным вопросам.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Проведение референдума по членству Украины в НАТО является чисто суверенным решением, никто не вправе налагать на него вето, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина упустила свой шанс с НАТО – Золотарев

    Ранее президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести в стране референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

    "Ни одна страна не имеет права налагать вето на этот процесс, поскольку это является суверенным правом каждой страны в Европе определять собственную судьбу", — заявил Столтенберг после встречи в Приштине с премьером самопровозглашенной республики Косово Исой Мустафой. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.

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