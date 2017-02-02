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    Политика

    Украине нужен референдум по Донбассу, а не членству в НАТО – Золотарев

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    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что референдум по вступлению в НАТО провести можно, однако это навряд ли приблизит Украину к членству в Альянсе.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине пройдет референдум по вопросу вступления государства в Организацию Североатлантического договора.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
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    Также он высказал мнение, что без НАТО не обойтись, и со стороны западных стран было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество. При этом заявление относительно референдума по трансатлантическом вопросу было сделано уже не первый раз, и не только нынешним президентом Украины.

    Так ли необходим Украине референдум по членству в НАТО, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

    "Сегодня, как минимум, (на референдум – ред.) надо ставить те вопросы, которые действительно важны для политической жизни — тот же референдум относительно Донбасса, с которым мы сегодня не знаем, что делать, относительно которого у нас нет сегодня четкой стратегии. А вот референдум о вступлении в НАТО, безусловно, можно провести. Однако это никоим образом не повлияет на сам вопрос вступления в НАТО.  И навряд ли приблизит Украину к членству в этой организации", — спрогнозировал эксперт. 

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