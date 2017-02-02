Украине нужен референдум по Донбассу, а не членству в НАТО – Золотарев

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине пройдет референдум по вопросу вступления государства в Организацию Североатлантического договора.

Также он высказал мнение, что без НАТО не обойтись, и со стороны западных стран было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество. При этом заявление относительно референдума по трансатлантическом вопросу было сделано уже не первый раз, и не только нынешним президентом Украины.

Так ли необходим Украине референдум по членству в НАТО, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

"Сегодня, как минимум, (на референдум – ред.) надо ставить те вопросы, которые действительно важны для политической жизни — тот же референдум относительно Донбасса, с которым мы сегодня не знаем, что делать, относительно которого у нас нет сегодня четкой стратегии. А вот референдум о вступлении в НАТО, безусловно, можно провести. Однако это никоим образом не повлияет на сам вопрос вступления в НАТО. И навряд ли приблизит Украину к членству в этой организации", — спрогнозировал эксперт.