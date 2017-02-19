Трамп: многие члены НАТО "не платят по счетам"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу заверил, что он остается сторонником НАТО, но отметил, что многие члены альянса "не платят по счетам".

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"Мы должны игнорировать утомившее эхо вчерашних войн. Мы ведем битвы, которые больше нам не помогают, мы ведем битвы, в которых другие люди не ведут себя с нами честно. Я фанат НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которых мы защищаем, очень богатые страны, они не платят по своим счетам. Они должны нам помочь", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

Выступление президента транслируют американские телеканалы.

"Мы больше не будем связаны дискредитировавшими (себя) подходами прошлого, мы больше не будем слушать тех, кто не может принести ничего, кроме провала. Новые обстоятельства требуют новых решений", — добавил президент, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов альянса в поддержку Украины. Напомним, власти Украины ожидают от саммита НАТО, который пройдет в мае в Брюсселе, подтверждения политики открытых дверей и поддержки Украины.