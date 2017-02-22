Порошенко: Украина приветствует усилия НАТО по укреплению восточного фланга

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украина приветствует усилия НАТО по укреплению восточного фланга альянса, сказал президент Петр Порошенко, выступая в среду на заседании руководящего состава вооруженных сил Украины.

"Украина безоговорочно поддерживает и приветствует усилия НАТО об усилении восточного фланга альянса, защиты его стран-членов", — отметил он.

Он отметил, что пообщался с президентами Польши и Литвы, на территории которых НАТО усиливает свои контингенты, и они высказали поддержку таким действиям альянса.

В октябре министры обороны 28 стран-членов НАТО подтвердили планы дислокации в начале 2017 года в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов альянса. Кроме того, министры решили усилить присутствие в черноморском регионе. Сухопутное присутствие будет сосредоточено вокруг многонациональной бригады в Румынии, ряд стран альянса также выразил готовность направить в регион корабли и самолеты.