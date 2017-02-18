Меркель: значение НАТО выросло после ситуации с Крымом и Донбассом

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что значение НАТО выросло после ситуации с Крымом и обострения на востоке Украины. Об этом она сказала, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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"Значение НАТО, и я должна сказать об этом для себя с сожалением, выросло после аннексии Крыма и обострения на востоке Украины", — сказала Меркель, добавив, что речь идет "о дополнении к НАТО".

Ранее Меркель заявила, что минские договоренности — это единственное, что сейчас есть, хотя результат в сфере урегулирования в Донбассе пока не воодушевляет.