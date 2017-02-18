Минобороны Турции: НАТО нужно реформировать

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава Минобороны Турции Фикри Ышык заявил, что структура НАТО должна быть реформирована, альянс должен адаптироваться к новым вызовам.

Об этом он сказал, выступая на ночной пленарной сессии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Наша обязанность — сделать НАТО еще сильнее, чем прежде. Необходима новая структура, НАТО должна быть адаптирован к новым вызовам", — сказал министр, приведя в качестве примера таких вызовов международный терроризм.

По словам главы Минобороны Турции, альянс до сих пор не выполнил своих обязательств на юго-восточном фланге. Он также подверг критике концепцию "обороны и устрашения", принятую альянсом, заявив, что она оказалась "недостаточной для НАТО".

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что страны НАТО должны увеличить финансирование обороны, чтобы США сохранили свои обязательства перед альянсом.