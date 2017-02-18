наверх
18.02.201711:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель разочарована выполнением минских договоренностей

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (56)

    (обновлено: )125
    Меркель подчеркнула, что нужно политическое разрешение конфликта на востоке Украины и она заверила, что "готова вкладывать в это силы снова и снова и работать дальше, несмотря на разочарование".
    Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские договоренности — это единственное, что сейчас есть, хотя результат в сфере урегулирования в Донбассе пока не воодушевляет.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    https://www.facebook.com/gromov.igor.5
    Блокада Донбасса: депутаты рассматривают варианты развития событий

    Читайте также: Разгон блокады Донбасса сработает как детонатор — Золотарев

    "Минские договоренности — это единственное, что у нас сейчас есть, если ничего другого, что может дать надежду, нет, то отменять единственное, что есть, не стоит", — сказала канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

    "Нам нужно политическое решение, я готова вкладывать в это силы снова и снова и работать дальше, несмотря на разочарование", — добавила она.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Стрельба в Харькове. Комментарий полиции. Видео
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Киев накануне годовщины Майдана
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Ангела Меркель
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений