Меркель разочарована выполнением минских договоренностей

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские договоренности — это единственное, что сейчас есть, хотя результат в сфере урегулирования в Донбассе пока не воодушевляет.

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"Минские договоренности — это единственное, что у нас сейчас есть, если ничего другого, что может дать надежду, нет, то отменять единственное, что есть, не стоит", — сказала канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Нам нужно политическое решение, я готова вкладывать в это силы снова и снова и работать дальше, несмотря на разочарование", — добавила она.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.