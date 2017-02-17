наверх
17.02.201718:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тиллерсон в разговоре с Порошенко отметил важность выполнения "Минска"

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (10)

    (обновлено: )31940
    Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко обсудил по телефону с Рексом Тиллерсоном эскалацию ситуации в Донбассе и вопросы укрепления стратегического партнерства Киева и Вашингтона.
    Президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с украинским президентом Петром Порошенко, который находится с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отметил важность выполнения минских договоренностей по Донбассу, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.

    Цеголко также сообщил, что в пятницу Порошенко обсудил по телефону с Тиллерсоном эскалацию ситуации в Донбассе и вопросы укрепления стратегического партнерства Киева и Вашингтона.

    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    "Госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне и отметил важность выполнения минских договоренностей", — подчеркнул пресс-секретарь.

    По его данным, Порошенко также поздравил Тиллерсона с назначением на должность и пожелал успехов в выполнении ответственной внешнеполитической миссии.

    Кроме того, Порошенко пригласил Тиллерсона посетить с визитом Украину.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Бондаренко: в ситуации с блокадой Донбасса государство умыло руки. Видео
    Блокада Донбасса. Разгон?
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Обстрел Авдеевки
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений