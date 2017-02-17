Тиллерсон в разговоре с Порошенко отметил важность выполнения "Минска"

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с украинским президентом Петром Порошенко, который находится с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отметил важность выполнения минских договоренностей по Донбассу, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.

Цеголко также сообщил, что в пятницу Порошенко обсудил по телефону с Тиллерсоном эскалацию ситуации в Донбассе и вопросы укрепления стратегического партнерства Киева и Вашингтона.

"Госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне и отметил важность выполнения минских договоренностей", — подчеркнул пресс-секретарь.

По его данным, Порошенко также поздравил Тиллерсона с назначением на должность и пожелал успехов в выполнении ответственной внешнеполитической миссии.

Кроме того, Порошенко пригласил Тиллерсона посетить с визитом Украину.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.