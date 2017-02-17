Песков: слова о военном решении в Донбассе – не в русле "Минска"

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Заявления о возможности освобождения территорий Донбасса от силовиков военным путем находятся не в русле минских договоренностей, но в Москве понимают, что они сделаны на фоне эмоциональной напряженности в регионе, спровоцированной Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, такие заявления — они не в русле минских договоренностей. С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем сейчас на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов, которые, трудно сказать насколько и в какой степени, контролируются украинскими вооруженными силами, и продолжающимися обстрелами мирных населенных пунктов в Донбассе", — сказал Песков журналистам.

Песков также заявил, что Москва продолжит делать все возможное для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и вывода его в мирное русло.

"Российская Федерация как страна-гарант минских соглашений делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное, политико-дипломатическое русло", — сказал он журналистам.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что "освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша первоочередная задача". Он отметил, что "желательно это сделать политическим путем", но если этого не понимают в Киеве, то "мы можем сделать это и военным"

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.