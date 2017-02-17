Донбасс в глубоком кризисе по всем фронтам

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Обстановка вдоль всей линии фронта остаётся напряжённой и, очевидно, имеет тенденцию к дальнейшему обострению – никаких договорённостей в реальности не существует. Противоборствующие стороны тяжелую технику в тыл не отводят, прифронтовые районы по обе стороны разграничения ежедневно подвергаются сокрушительным обстрелам из крупнокалиберных артиллерийских орудий, есть новые повреждения и разрушения жилых домов и коммуникаций, периодически поступают данные о жертвах среди мирного населения.

16 февраля в результате обстрела прифронтовых районов Авдеевки зафиксированы прямые попадания снарядов в нескольких жилых домах. Известно, что от полученных травм один человек погиб, по предварительной информации трое граждан получили ранения, ещё один местный житель получил легкое ранение и от госпитализации отказался. Всего за минувшие сутки в Авдеевке снарядами повреждены около 10 домов.

"16 февраля, незаконные вооруженные формирования обстреляли из артиллерии жилую зону Авдеевки. Есть погибший — мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений. Информация о пострадавших уточняется, на месте обстрела работают оперативно-следственные бригады", – написал глава национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

В свою очередь в Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что украинская армия с вечера четверга выпустила несколько сотен танковых и артиллерийских снарядов, а также мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки и южным селам Донбасса.

"С 18:00 до 02:00 фиксировались обстрелы со стороны ВСУ по окраинам Ясиноватой, селам Спартак, Крутая Балка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское, Октябрь, Коминтерново Новоазовского района, поселкам Зайцево и Гольмовский под Горловкой. В один из домов в Ясиноватой прилетел снаряд, взрывной волной повыбивало все окна. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. С позиций противника выпущено 364 танковых, артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм", – сообщили в силовых структурах самопровозглашённой республики.

По-прежнему в зоне обстрелов остается территория донецкой фильтровальной станции. Мины и артиллерийские снаряды разрываются возле административных и технологических помещений – сотрудники станции работают на пределе возможностей, фактически под пулями, под постоянным перекрёстным огнём. Серьезную опасность представляют обстрелы территории, где расположены резервуары с хлором. По данным руководства ДФС на предприятии хранится около четырёх тонн химикатов и в случае утечки ядовитых веществ масштабной экологической катастрофы не миновать. Донецкая фильтровальная обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, Авдеевка и Ясиноватая, частично Донецк, посёлки Васильевка, Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также подконтрольные Украине населённые пункты Красногоровка и Верхнеторецкое. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась, при этом из-за непрекращающихся обстрелов ДФС может прекратить работу в любой момент, тогда несколько десятков тысяч мирных жителей снова останутся без воды.

Кроме того вчера под обстрел попали насосные станции, обеспечивающие водой Горловку и близлежащие к городу населенные пункты. К счастью, никто из сотрудников предприятия не пострадал, повреждений оборудования не зафиксировано. Насосные по-прежнему функционируют, однако в результате атаки производственные помещения станций полностью остались без остекления, частично повреждены стены и кровля.

Тем временем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют об активном среди жителей ДНР сборе подписей под обращением к руководителям России, США и Германии с просьбой остановить украинский геноцид в Донбассе. Сообщается, что свои подписи под обращением уже поставили порядка 160-ти тысяч жителей региона. Отметим, что сбор подписей в самопровозглашенных республиках Донбасса продолжается, к работе присоединились все без исключения депутаты парламентов ЛДНР.

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"По состоянию на вечер, 16 февраля, совместное обращение председателей народных советов ДНР и ЛНР к мировым лидерам подписали 156 022 жителей Донецкой народной республики. Возросшая в последнее время активность украинских вооруженных сил – одна из самых больных тем для жителей наших республик. Мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить агрессию со стороны Украины. Подписываясь под обращением, каждый житель ДНР и ЛНР просит лидеров Германии, США и России поддержать и защитить их право на самоопределение", – заявили в пресс-службе народного совета ДНР.

Напомним, что 31 января председатели народных советов самопровозглашённых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обнародовали совместное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на украинское руководство и остановить вооружённую агрессию в Донбассе.