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    Фотоленты

    На месте обстрела Авдеевки: масштабные разрушения в жилом секторе

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (25)

    (обновлено: )139
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook

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    Обстрел Авдеевки

    Ополченцы нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, заявил начальник Управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ. Видео
    Канал Военного ТВ Украины на Youtbe
    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ

    "Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Уже есть погибший — мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений. Информация о пострадавших уточняется", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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