КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что страны НАТО должны увеличить финансирование обороны, чтобы США сохранили свои обязательства перед альянсом, передает Рейтер.

"Если ваши страны не хотят увидеть, как США умерят свои обязательства перед альянсом, каждая из ваших столиц должна показать поддержку нашей совместной обороны", — приводит агентство слова Мэттиса.

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Также, по данным агентства, Мэттис обвинил некоторые страны-члены НАТО в игнорировании угроз.

Ранее Мэттис заявил, что НАТО надо вести диалог с Россией, но при этом готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы по "сдерживанию российской агрессии".