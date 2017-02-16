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    Мэттис заявил, что страны НАТО должны увеличить финансирование обороны

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    Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис убежден, что страны НАТО должны увеличить финансирование обороны. При этом он обвинил некоторые страны-члены альянса в игнорировании угроз.
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что страны НАТО должны увеличить финансирование обороны, чтобы США сохранили свои обязательства перед альянсом, передает Рейтер.

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    Carlos Barria/REUTERS
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    "Если ваши страны не хотят увидеть, как США умерят свои обязательства перед альянсом, каждая из ваших столиц должна показать поддержку нашей совместной обороны", — приводит агентство слова Мэттиса.

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    Также, по данным агентства, Мэттис обвинил некоторые страны-члены НАТО в игнорировании угроз.

    Ранее Мэттис заявил, что НАТО надо вести диалог с Россией, но при этом готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости.

    Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы по "сдерживанию российской агрессии".

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