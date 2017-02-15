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    НАТО создаст хаб в Неаполе для анализа угроз, исходящих с юга

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    Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что хаб в Неаполе будет играть центральную роль в лучшем понимании вызовов, исходящих из региона. В хабе будут работать около 100 человек.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Министры обороны стран-членов НАТО решили создать в Неаполе подразделение численностью около 100 человек для анализа угроз, исходящих с юга, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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    "Мы договорились создать хаб на южном фланге при нашем объединенном командовании в Неаполе. Он будет играть центральную роль в лучшем понимании вызовов, исходящих из региона, и нашей способности отреагировать на них", — сказал Столтенберг журналистам после второй сессии заседания министров обороны стран-членов НАТО.

    Он отметил, что "в хабе будут работать, как ожидается, около 100 человек, которые будут оценивать потенциальные угрозы и взаимодействовать со странами-партнерами и организациями".

    Во вторник генсек альянса, представляя журналистам повестку министерского заседания, отметил, что это подразделение призвано "лучше анализировались все те угрозы и вызовы, которые проистекают из Северной Африки и Ближнего Востока".

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