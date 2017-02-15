НАТО создаст хаб в Неаполе для анализа угроз, исходящих с юга

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Министры обороны стран-членов НАТО решили создать в Неаполе подразделение численностью около 100 человек для анализа угроз, исходящих с юга, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы договорились создать хаб на южном фланге при нашем объединенном командовании в Неаполе. Он будет играть центральную роль в лучшем понимании вызовов, исходящих из региона, и нашей способности отреагировать на них", — сказал Столтенберг журналистам после второй сессии заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Он отметил, что "в хабе будут работать, как ожидается, около 100 человек, которые будут оценивать потенциальные угрозы и взаимодействовать со странами-партнерами и организациями".

Во вторник генсек альянса, представляя журналистам повестку министерского заседания, отметил, что это подразделение призвано "лучше анализировались все те угрозы и вызовы, которые проистекают из Северной Африки и Ближнего Востока".