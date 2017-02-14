Украина-НАТО: членство можно обсуждать только после реформы ВСУ - Винников

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что вопрос вступления страны в альянс может обсуждаться только после проведения реформирования Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. Вместе с тем, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% респондентов в Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

"Мы знаем про позицию президента Украины по референдуму, она не новая, два года назад такая позиция уже высказывалась. Сейчас президент определил, что приоритетом для Украины является реформирование (Вооруженных сил — ред.) для достижения принципов и стандартов НАТО. Только после того, как это будет сделано, можно ставить вопрос членства", — заявил Винников журналистам.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.