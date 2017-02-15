Мы должны защитить себя от действий РФ в случае необходимости - Мэттис

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. НАТО надо вести диалог с Россией, но при этом готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Хотя Соединенные Штаты и альянс хотят общения с Россией, в то же время мы должны защищать себя, если Россия решит действовать против международного права", — сказал Мэттис на заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Текст выступления распространила американская делегация.

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"Мы не готовы сдавать ценности нашего союза или позволить действиям России говорить громче, чем кто-либо в этом зале. Мы укрепим альянс и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение Россией обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия", — добавил Мэттис.

"Балансировать между сотрудничеством и конфронтацией — это, безусловно, неприятное стратегическое положение", — заключил он.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы по "сдерживанию российской агрессии".

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

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Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждёт возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".