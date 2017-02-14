Окончательного решения о заседании Совета НАТО в Украине нет - генсек

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Окончательного решения о проведении выездного заседания Совета НАТО в Украине нет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. Вместе с тем, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% респондентов в Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

"Мы только что получили приглашение провести заседание Североатлантического совета в Украине, и благодарим за это приглашение. Мы рассматриваем наше расписание, чтобы определиться со сроками. Пока окончательного решения не было принято, но мы рассматриваем возможности проведения подобного визита ", — сказал он накануне встречи глав обороны 28 стран-членов НАТО.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.