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    В мире

    Столтенберг: НАТО начнет расширять меры по борьбе с ИГ в Ираке

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (599)

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    По словам генеральный секретарь альянса Йенса Столтенберг помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров для подготовки военных в Ираке.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. НАТО с воскресенья начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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    "Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении", — сказал Столтенберг в субботнем интервью газете Wall Street Journal. По его словам, "это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать".

    Как отмечает газета, миссия НАТО по подготовке иракских военных будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников. Большинство из них будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе. При этом, по ее данным, "Столтенберг сказал, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров". "Поддержка НАТО коалиции подразумевает множество различных элементов", — отметил он.

    Как сообщил ранее Белый дом, в воскресенье президент США Дональд Трамп проведет со Столтенбергом телефонный разговор.

    Ранее сообщалось, что ИГ в Ираке ранее неоднократно применяло против мирного населения боеприпасы с ипритом и хлором.

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