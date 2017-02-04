Столтенберг: НАТО начнет расширять меры по борьбе с ИГ в Ираке

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. НАТО с воскресенья начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении", — сказал Столтенберг в субботнем интервью газете Wall Street Journal. По его словам, "это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать".

Как отмечает газета, миссия НАТО по подготовке иракских военных будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников. Большинство из них будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе. При этом, по ее данным, "Столтенберг сказал, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров". "Поддержка НАТО коалиции подразумевает множество различных элементов", — отметил он.

Как сообщил ранее Белый дом, в воскресенье президент США Дональд Трамп проведет со Столтенбергом телефонный разговор.

Ранее сообщалось, что ИГ в Ираке ранее неоднократно применяло против мирного населения боеприпасы с ипритом и хлором.