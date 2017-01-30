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    Военные нашли у ИГ в Мосуле склад с ипритом и ракетами с "маркировкой РФ"

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (597)

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    Иракские военные обнаружили в одном из освобожденных от группировки ИГ районов восточного Мосула склад ядовитого вещества иприт. Боевики пытались на основе ядовитого вещества и хранившихся рядом боеприпасов получить химоружие.
    Канал RT на Youtube

    Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГ в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. Западная часть города пока остается под контролем боевиков.

    Смотрите также: Иракские военные полностью взяли под контроль восточную часть Мосула

    Как сообщил журналистам бригадный генерал Хайдер Фадиль, обнаруженный в резервуаре в Мосуле химический реагент протестировали французские специалисты, они подтвердили, что это иприт.

    По словам военачальника, боевики пытались на основе ядовитого вещества и хранившихся рядом боеприпасов получить химоружие.

    Также были найдены ракеты класса "земля-земля" на них были обнаружены "российские маркировки".

    ИГ в Ираке ранее неоднократно применяло против мирного населения боеприпасы с ипритом и хлором.

    Видео размещено в интернете на канале RT.

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