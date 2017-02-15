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    В мире

    Глава Пентагона подтвердил приверженность США к НАТО

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    Мэттис подчеркнул, что Альянс остается фундаментальной основой для Соединенных Штатов и для всего трансатлантического сообщества: "Как заявил президент Трамп, он решительно поддерживает НАТО".
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил неизменную приверженность Штатов к НАТО. 

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    Об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Мэттис поблагодарил главу НАТО за теплый прием в штаб-квартире альянса и согласился, что встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО является важной. 

    "Я считаю, что мы здесь для того, чтобы наметить курс Альянса на будущее. События 2014 года позволили трезво оценить ситуацию, и мы должны адаптироваться к тому, что было раскрыто с точки зрения вызовов нашей безопасности", — заявил Мэттис. 

    "Альянс остается фундаментальной основой для Соединенных Штатов и для всего трансатлантического сообщества. Как заявил президент Трамп, он решительно поддерживает НАТО", — подчеркнул Мэттис.

    Как сообщалось ранее, Президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность своей администрации НАТО.

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