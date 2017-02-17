Украина ждет от саммита НАТО подтверждения поддержки

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Власти Украины ожидают от саммита НАТО, который пройдет в мае в Брюсселе, подтверждения политики открытых дверей и поддержки Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности главы миссии страны при альянсе Евгений Божок.

"Главная цель этого мероприятия — подтвердить и укрепить трансатлантическое единство, неизменность политики коллективной обороны и сдерживания НАТО. Важным элементом этого саммита также должно стать подтверждение политики открытых дверей НАТО. Ведь, как ожидается, на саммите Черногория получит статус полноправного члена организации", — сказал Божок в опубликованном в пятницу интервью украинскому агентству "Укринформ".

Также, по его словам, по результатам саммита Киев ждет выражения поддержки со стороны альянса.

"Я уверен, что по результатам и этой встречи, и всех других мероприятий высокого политического уровня альянса, будут предоставлены четкие публичные сигналы о том, что политика НАТО в поддержку Украины остается неизменной", — сказал глава украинской миссии.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с соответствующими силами стран НАТО. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.