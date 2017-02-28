Трамп: налоговая реформа в США последует за реформой здравоохранения

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Налоговая реформа в США будет проведена после реформы здравоохранения, сообщил глава государства Дональд Трамп.

"Налоги будут после здравоохранения, потому что с бюджетной точки зрения это гораздо яснее и лучше, если вы сделаете это. Но мы движемся очень хорошо и по бюджетным вопросам, и по здравоохранению, и по налоговым сокращениям. Налоговые сокращения будут значительными и для бизнеса, и для людей", — заявил Трамп в интервью изданию Breitbart News.

Президент добавил, что во вторник в ходе послания к конгрессу он намерен затронуть и вопрос о сроках проведения реформы здравоохранения.

Трамп еще до выборов называл "катастрофой" действующую в стране систему "Доступной медицинской помощи" (так называемую Obamacare) и обещал "отменить и заменить" ее как можно скорее.

В начале февраля Трамп высказал мнение, что реформа здравоохранения в США может быть отложена на 2018 год, а спикер палаты представителей США республиканец Пол Райан сказал, что отмена Obamacare будет законодательно оформлена до конца текущего года.

Действующая система здравоохранения была введена в стране в 2010 году при президенте Бараке Обаме. Она гарантировала медицинскую помощь дополнительно около 20 миллионам американцев, однако для миллионов других стоимость медицинских страховок существенно выросла.