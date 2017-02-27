Администрация Трампа предложит повысить военные расходы на $54 млрд

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа предложит в проекте бюджета страны повысить оборонные расходы на 54 миллиарда долларов и сократить другие расходы бюджета на ту же сумму, сказал журналистам в понедельник представитель административно-бюджетного управления Белого дома.

"Мы повысим расходы военного бюджета на 54 миллиарда долларов и запросим соответствующее сокращение расходов по другим статьям на 54 миллиарда долларов. Мы повысим безопасность и сократим менее приоритетные программы, большинство федеральных учреждений столкнутся с сокращениями", — сказал представитель управления.

Он отметил, что речь идет не об окончательном проекте бюджета, а о так называемом черновике, который представляет собой основу для "торга" между Белым домом и федеральными учреждениями, которые выдвигают контрпредложения по финансированию. Лишь после согласования с ведомствами проект будет внесен в конгресс.

В 2015 фискальном году военные расходы составили 54% федерального бюджета или около 598,5 миллиарда долларов.