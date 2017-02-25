Белый дом предпринимал попытки опровергнуть через СМИ "связи Трампа с РФ"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Издание Washington Post сообщает о том, что видные представители разведывательного сообщества и влиятельные конгрессмены обратились в СМИ для опровержения публикаций по тематике "российских связей" президента Дональда Трампа по просьбе Белого дома.

"По просьбе Белого дома эти должностные лица на прошлой неделе звонили в новостные организации, чтобы опровергнуть публикации о предполагаемых контактах членов предвыборной кампании Трампа с сотрудниками российской разведки", — пишет газета.

Издание не называет имен чиновников и конгрессменов, якобы звонивших в СМИ. В материале приводятся слова сенатора Ричарда Берра и главы комитета по разведке палаты представителей Девина Нуньеса, которые признали, что контактировали с журналистами по просьбе администрации. Однако из статьи остается неясным, идет ли речь об описанной выше кампании.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом потребовал от Федерального бюро расследований (ФБР) прекратить утечки в СМИ о "связях окружения президента США Дональда Трампа с Россией", но получил отказ.

Неназванные американские чиновники ранее заявили газете New York Times со ссылкой на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.