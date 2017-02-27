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    В мире

    Клинтон призвала Трампа отреагировать на рост преступности на почве ненависти

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    Хиллари Клинтон отмечает, что в Соединеных Штатах растет число преступлений, совершенных на почве ненависти и президент Дональд Трамп должен начать дествовать.
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
    @kenyanriders Carlo Allegri/Carlos Barria/Files

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Проигравшая президентские выборы 2016 года демократ Хиллари Клинтон призвала президента США Дональда Трампа заявить протест в связи с ростом преступлений на почве ненависти.

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    "Трамповское @DHSgov (министерство внутренней безопасности — ред.) подтвердило на выходных, что запрет (на въезд граждан ряда стран — ред.) не повышает безопасность. Но он муссирует страх и негодование", — написала Клинтон на своей страничке в Twitter, где у нее более 13 миллионов подписчиков.

    "Растут угрозы и преступления на почве ненависти, так что нам не нужно говорить @POTUS (президент Соединенных Штатов — ред.) сделать то, что он должен. Он должен сам встать и высказаться", — заявила Клинтон.

    Экс-кандидат в президенты сослалась на сообщение Ассошиэйтед Пресс, которое со ссылкой на внутренние документы министерства внутренней безопасности сообщило, что министерство скептически оценивает введенный ранее запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран. Этот запрет, введенный указом президента Трампа месяц назад, был приостановлен судом. Администрация Трампа готовит новые меры, о сути которых информации пока нет.

    Политические противники Трампа связывали рост преступлений на почве ненависти в США с его избранием и заявляли, что Трамп медлит с осуждением подобных явлений, в частности, проявлений антисемитизма. Трамп в последние две недели неоднократно осуждал антисемитизм и другие проявления розни, с аналогичными словами выступил вице-президент Майк Пенс.

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