Обзор ИноСМИ: Трамп отказался от ужина с журналистами, наезд на толпу в ФРГ

РИА Новости Украина

Надежды на нового лидера Нацкомитета Демократической партии США. Ряд америкаaнских газет, включая Politico, Washington Post, New York Times, а также британская Guardian пишут о назначении Тома Переса на пост нового главы Нацкомитета Демократической партии США (DNC).

По итогам голосования в субботу экс-министр труда Том Перес получил 245 голосов членов комитета против 200 у его ближайшего конкурента за кресло члена палаты представителей от штата Миннесота – Кита Эллисона. Сразу после своего назначения Перес объявил Эллисона своим заместителем с целью объединения партии, отмечает Politico.

"Перес является первым латиноамериканским лидером Демократической партии", — пишет Washington Post.

По данным издания, экс-госсекретарь США и бывшая кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон выразила поддержку как Пересу, так и Эллисону как представителям "объединенной партии". В свою очередь экс-президент США Барак Обама в Twitter поздравил Переса с назначением, назвав его "своим другом" и выразив надежду, что Перес объединит и заложит фундамент для нового поколения демократического лидерства.

Перес — первый представитель латиноамериканской диаспоры, который занял данный пост. Место главы комитета оказалось вакантным после того, как в ходе президентской кампании в США сайт WikiLeaks обнародовал электронную переписку Демократической партии. Детали этой переписки привели к отставке руководителя Национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц и обвинениям против Хиллари Клинтон в том, что партийный аппарат поддерживал ее в ходе праймериз в ущерб проигравшему Берни Сандерсу.

Трамп отказался от торжественного ужина с корреспондентами. Ряд ведущих зарубежных СМИ, включая газеты USA Today, Washington Post, Hill посвятили внимание заявлению президента США Дональда Трампа в его Twitter, что он пропустит ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA).

"Я не буду присутствовать на ужине WHCA в этом году", — написал Трамп в своем Twitter, при этом пожелав его участникам хорошего вечера.

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Решение Трампа пропустить ужин последовало на фоне его вражды со СМИ, некоторых из которых он назвал "врагами американского народа" и обвинил в распространении фальшивых новостей. После отказа Трампа президент WHCA Джефф Масон сообщил, что ужин состоится как и было запланировано.

Ежегодный ужин WHCA, на котором обычно собираются журналисты, знаменитости и политики, включая президента США, планируется провести 29 апреля в Вашингтоне. Как отмечает USA Today, в последние годы мероприятие подверглось критике за то, что ужин "стал слишком уж фестивалем знаменитостей, и что журналистам не следует "клеиться" к людям", о которых они пишут.

Задержание сына легенды бокса Мухамеда Али по религиозному признаку? Американские СМИ, включая Los Angeles Times, Chicago Tribune, USA Today уделили внимание инциденту с задержанием сына знаменитого боксера Мохаммеда Али в аэропорту Флориды.

44-летний Мохаммед Али-младший со своей матерью Халилой Али прилетел во Флориду c Ямайки. Он был задержан на два часа сотрудниками иммиграционной службы в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. По данным СМИ, Али дважды спрашивали о религиозной принадлежности. В частности, Chicago Tribune пишет, что один из вопросов был "Вы мусульманин?".

Известно, что Али-младший является мусульманином, гражданином США, родившимся в Филадельфии в 1972 году. По словам друга семьи и бывшего федерального прокурора Криса Манчини, вопросы, заданные Мухаммеду Али-Младшему, "потенциально нарушили права, в том числе первую и 14-ю поправки конституции", пишет газета Los Angeles Times. Речь идет о свободе религии в первой поправке и о равенстве граждан США в 14-й поправке.

Инцидент произошел на фоне распоряжений Трампа о введении жестких мер проверки приезжающих в США.

Наезд автомобиля на толпу людей в ФРГ. Немецкие СМИ, включая Welt, Rhein Neckar Zeitung, Focus уделили внимание происшествию с наездом автомобиля на толпу людей в немецком городе Гейдельберге.

Инцидент произошел в субботу вечером на пешеходной зоне площади Бисмаркплац, пострадали три человека. Один из которых – 73-летний местный житель позднее скончался, отмечает Focus.

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По данным газеты Rhein Neckar Zeitung, водитель стоял на красном светофоре, а когда зажегся зеленый свет он нажал на газ и направил легковой автомобиль марки Opel Astra в толпу людей на пешеходной зоне. После столкновения водитель вышел из машины и стал убегать, держа нож.

Прохожие оповестили полицейских о нарушителе. Вооруженный ножом водитель автомобиля был ранен полицейским из огнестрельного оружия при задержании, отмечает издание.

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Среди пострадавших — 32-летний австриец и 29-летний выходец из Боснии и Герцеговины. Злоумышленником оказался 35-летний гражданин ФРГ. В полиции отметили, что водитель был отправлен в медицинское учреждение и прооперирован. По данным полиции, доказательств, свидетельствующих о том, что мужчина пытался совершить теракт в данный момент расследования нет.