Автомобиль въехал в толпу людей на параде в Новом Орлеане – СМИ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, ранения получили 12 человек, передает информационный портал NOLA.

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Сообщается, что инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion. "По предварительным данным, около 12 человек находятся в критическом состоянии", — сказала представитель полиции Амбрия Вашингтон.

Она не исключила, что число пострадавших может увеличиться, так как расследование продолжается.

Ранее, в субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника. Позднее один из пострадавших скончался. Двое других пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой.