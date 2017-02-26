наверх
26.02.201705:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Автомобиль въехал в толпу людей на параде в Новом Орлеане – СМИ

    (обновлено: )50
    Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion. По предварительным данным, около 12 человек находятся в критическом состоянии.
    Автомобиль въехал в толпу людей на параде в Новом Орлеане
    @NOLAnews

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, ранения получили 12 человек, передает информационный портал NOLA.

    Смотрите также: На месте наезда на прохожих в Гейдельберге

    Сообщается, что инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion. "По предварительным данным, около 12 человек находятся в критическом состоянии", — сказала представитель полиции Амбрия Вашингтон.

    Она не исключила, что число пострадавших может увеличиться, так как расследование продолжается.

    Ранее, в субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника. Позднее один из пострадавших скончался. Двое других пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Александр Кочетков
    Савченко в Донецке
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    "Прямой эфир" Семенченко по поводу открытия нового редута. Видео
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике