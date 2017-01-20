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    Смертельный наезд на пешеходов в Мельбурне: место инцидента

    (обновлено: )46
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Наезд на пешеходов в Мельбурне. Место инцидента
    Фото из открытых источников
    В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
    В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
    dailymail.co.uk

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    Водитель в Мельбурне умышленно направил автомобиль на пешеходов в центре города, но с терроризмом это не связано, заявил и.о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.

     

    Смотрите также: Давка на музыкальном фестивале в Австралии

    Ранее сообщалось, что в пятницу автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна, в результате чего три человека погибли и порядка 20 пострадали, в том числе ребенок.

    ​"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — цитирует полицейского агентство Франс Пресс. Он добавил, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.

    В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.

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