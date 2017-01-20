Смертельный наезд на пешеходов в Мельбурне: место инцидента

Водитель в Мельбурне умышленно направил автомобиль на пешеходов в центре города, но с терроризмом это не связано, заявил и.о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.

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Ранее сообщалось, что в пятницу автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна, в результате чего три человека погибли и порядка 20 пострадали, в том числе ребенок.

First clear photos of the driver of the maroon sedan believed to have struck and killed three in Melbourne. Picture: Tony Gough pic.twitter.com/Ziqv2Y2uds — Rohan Smith (@Ro_Smith) 20 января 2017 г.

​"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — цитирует полицейского агентство Франс Пресс. Он добавил, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.

В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.