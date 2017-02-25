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    Один из пострадавших после наезда на прохожих в Гейдельберге скончался

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    Мужчина скончался от полученных травм в больнице, ему было 73 года. По данным полиции, мужчина был гражданином ФРГ. Двое других пострадавших - 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины после оказания медпомощи отпущены домой.
    Наезд на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Один из пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в немецком Гейдельберге скончался, сообщает в субботу агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

    Видео с места наезда водителя на пешеходов в Гейдельберге
    Канал RT в Youtube
    Видео с места наезда водителя на пешеходов в Гейдельберге

    Отмечается, что мужчина скончался от полученных травм в больнице, ему было 73 года. По данным полиции, мужчина был гражданином ФРГ.

    Двое других пострадавших — 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины после оказания медицинской помощи отпущены домой.

    Ранее в субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника, сообщил в субботу телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.

    Водитель пытался скрыться с места происшествия. В настоящее время он находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое. Причины случившегося пока неясны. Полиция утверждает, что подозреваемый был остановлен в 150 метрах от места происшествия. Черный автомобиль марки Opel находился на площади Бисмаркплац, на въезде в пешеходную зону в центре города.

    @raphael_rauch
    Наезд на прохожих в Гейдельберге

    Ранее полиция заявила, что пока нет доказательств, что произошедшее является терактом.

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