Один из пострадавших после наезда на прохожих в Гейдельберге скончался

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Один из пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в немецком Гейдельберге скончался, сообщает в субботу агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что мужчина скончался от полученных травм в больнице, ему было 73 года. По данным полиции, мужчина был гражданином ФРГ.

Двое других пострадавших — 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Ранее в субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника, сообщил в субботу телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.

Водитель пытался скрыться с места происшествия. В настоящее время он находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое. Причины случившегося пока неясны. Полиция утверждает, что подозреваемый был остановлен в 150 метрах от места происшествия. Черный автомобиль марки Opel находился на площади Бисмаркплац, на въезде в пешеходную зону в центре города.

@raphael_rauch Наезд на прохожих в Гейдельберге

Ранее полиция заявила, что пока нет доказательств, что произошедшее является терактом.