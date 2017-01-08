При наезде грузовика на людей в Иерусалиме погибли четверо - медики

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Количество жертв при наезде грузовика на людей в Иерусалиме увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о троих погибших и 15 пострадавших.

"Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять — легкие ранения", — говорится в сообщении.

Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.